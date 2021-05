Jugendverband REBELL verurteilt imperialistische Aggression gegen palästinensische Bevölkerung!

Das ist aber eine Verdrehung der Tatsachen! Ausgangspunkt war die Zwangsräumung von palästinensischen Häusern im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah. Seit Jahren wird die palästinensische Bevölkerung durch die imperialistische israelische Siedlungspolitik verdrängt. Bei den jüngsten Ereignissen sprechen manche bereits von einer „ethnischer Säuberung“.

Das israelische Militär geht mit äußerster Brutalität gegen die palästinensische Bevölkerung vor: am Dienstag gab es einen Luftangriff auf ein 13-stöckiges Wohnhaus in Gaza- Stadt, am letzten Freitag im Fastenmonat Ramadan griffen israelische Truppen Betende in der al-Aqsa Moschee in Jerusalem an. In Gaza sind bisher 56 Tote, darunter 14 Kinder, und 335 Verletzte zu verzeichnen (1).

Der Jugendverband REBELL erklärt sich solidarisch mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes und verurteilt, dass reaktionäre und faschistische Kräfte die Auseinandersetzung nutzen, um Rassismus und Antisemitismus zu verbreiten. Die Lösung kann nur im gemeinsamen Kampf der palästinensischen und israelischen Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten gegen Unterdrückung und Ausbeutung liegen! Dafür müssen unbedingt die revolutionären Kräfte gestärkt werden!

Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!

Gegen Imperialismus, Zionismus und islamisch verbrämten Faschismus!

Solidarität mit dem Kampf um nationale und soziale Befreiung!

Hoch die internationale Solidarität!

Die Solidaritätserklärung des REBELL als pdf-Datei zum Download und Ausdrucken - auch auf Arabisch!