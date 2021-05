Großartig, spannend und für jeden wichtig!

In dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ wird der Antikommunismus nach Strich und Faden auseinandergenommen. Keine wichtige antikommunistische Strömung, die nicht wissenschaftlich bewertet und beurteilt wird. Dabei werden die historischen Zusammenhänge, die Bedeutung und die Folgen mit einer überzeugenden Akribie ausgeleuchtet. Und was so interessant ist: Wie die Herrschenden auf jeden Erfolg der Kämpfe - vor allem der Arbeiter - auf die Erfolge des sozialistischen Aufbaus, aber auch auf die Wiedervereinigung mit neuen Varianten des Antikommunismus reagieren mussten. Was dieses Buch auch so spannend macht ist, dass hier wie in keinem bisher anderen Buch der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG die Polemik in Höchstform entwickelt wird. Fundierte Munition für spannende Auseinandersetzungen. Herzlichen Glückwunsch an die Redaktion und den Autor Stefan Engel!