Stefan Engel, der Leiter der Redaktion Revolutionärer Weg, des theoretischen Organs der MLPD, weist in seinem gerade erschienenen Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ darauf hin: „Mit den Worten 'wenn ihr in eine bewaffnete Begegnung mit den kommunistischen Rebellen geratet, tötet sie ... und macht sie fertig, wenn sie noch am Leben sind', befahl Duterte Militär und Polizei die Ermordung prominenter Führer von Gewerkschafts-, Frauen- und Jugend-, Umwelt-und Menschenrechtsorganisation. Das war die regierungsamtliche Ausrichtung antikommunistischer Pogrome. (…) Duterte nimmt bewusst Bezug auf die antikommunistischen Pogrome in den Indonesien in den 1960er-Jahren, bei denen 1 Million Kommunisten massakriert wurden. … Dutertes brutaler Antikommunismus richtet sich nicht nur gegen Kommunisten, sondern auch gegen missliebige politische Gegner aus dem fortschrittlich-demokratischen Lager.“

Das zeigt, wohin der Antikommunismus in letzter Konsequenz führt!

Duterte ist ein Bruder im Geiste von Donald Trump. Er handelt im Auftrag besonders des US-Imperialismus, aber auch des chinesischen Sozialimperialismus. Die EU mit dem Haupteinfluss Deutschlands unterstützt diesen Kurs mit den sogenannten Antiterro-Listen, auf denen immer wieder CPP und NDFP aufgeführt werden.

Lieber Joma Sison,

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir erklären Euch unsere uneingeschränkte Solidarität! Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL werden in den nächsten zweieinhalb Monaten eine besondere Initiative der Solidarität gegen die antikommunistische Repressionswelle, die Pogromhetze und gezielte Liquidierung von Kommunistinnen und Kommunisten und anderen fortschrittlich-demokratischen Menschen in den Philippinen durchführen. Sie geht bis zum 16. August, dem Kampftag gegen Faschismus und Krieg der ICOR Asien. Wir werden in unserer Kleinarbeit in den Betrieben, Wohngebieten, Lehrwerkstätten, Schulen und Universitäten informieren, aufklären, anklagen und die Solidarität organisieren.

Am 16. August organisieren wir mit Freundinnen und Freunden eine Protestaktion vor der philippinischen Botschaft in Berlin. Wir planen eine Internationalismus-Live Veranstaltung mit Gästen aus den Philippinen. Wir unterstützen auch Projekte der praktischen Solidarität und vieles mehr.

Wir werden dabei besonders für folgende Forderungen und Losungen eintreten:

Solidarität gegen die antikommunistische und antidemokratische Unterdrückung in den Philippinen!

Internationale Ächtung des faschistischen Duterte-Regimes!

Streichung von CPP, NPA und NDFP und von allen Demokraten und Marxisten-Leninisten von den Terrorlisten!

Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen der philippinischen Regierung und der NDFP!

Weltweite Solidarität mit dem Kampf des philippinischen Volkes für Freiheit, Demokratie und Sozialismus, für nationale und soziale Befreiung!

Gib Antikommunismus keine Chance!

Es lebe die Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution als Antwort auf das Krisenchaos des Imperialismus!

Herzliche solidarische Grüße!

Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD

Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD

Peter Weispfenning, Mitglied im ZK der MLPD