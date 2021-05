Iran

Streik und Demos der Ölarbeiter

Im Iran meldeten sich am 10. Mai Arbeiter aus den staatlichen Betrieben der Öl- und Gasförderung und aus den Raffinerien mit Streiks und Demonstrationen in acht vorwiegend südiranischen Städten wieder zu Wort: In Abadan, Ahwas, Chorramschah, Buschehr, Shiraz, Rascht sowie Isfanhan und Teheran.

