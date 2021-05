Tipps zum besseren Konspektieren

Wer die Formatierungen (fett/kursiv) mitkopieren will, kann dies so lösen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten für einfügen. Beim normalen Strg + V verliert man die Formatierungen. Geht man über die Funktion „Einfügen“ in der Symbolleiste, findet man verschiedene Einfügeoptionen. Mit der Möglichkeit „Formatierungen zusammenführen“ erzielt man das gewünschte Ergebnis. (Dort kann man auch den Standard für das Einfügen verändern.)

Das Kopieren mit Formatierungen funktioniert auch bei Open Office und zwar noch einfacher. Statt der Tastenkombination Strg + V nimmt man die Kombination Strg + Shift + V und erhält eine Auswahl von Einfügeoptionen.

Was am Anfang noch relativ kompliziert erscheint, wird beim Studieren schnell zur Routine. Und spart Zeit für die inhaltliche Aneignung und schöpferische Bearbeitung des Textes.