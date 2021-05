Berlin

"Ihr könnt stolz sein auf eure Weltanschauung!"

Am 9. Mai, wo am Treptower Ehrenmal in Berlin der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus gefeiert wird, verkaufte ich dort am Stand das neue Buch von Stefan Engel: "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.

Elvira Dürr