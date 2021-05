5 von 5 Sternen für Buch von Stefan Engel!

Hier der Link zur Bestell- und Rezensier-Möglichkeit.

Eine Rezension vergibt fünf von fünf möglichen Sternen: "Das Buch von Stefan Engel ist eine Streitschrift, sicherlich. Aber das muss sie auch sein! Glaubt man dem mainstream, dann wäre unsere Gesellschaft wunderbar 'ideologiefrei'. Man dürfe nicht ideologisch an Fragen herangehen, hört man gerne von den den Berliner Politikern. Aber: jeder Mensch hat eine Weltanschauung, mit der er durchs Leben geht. Und gesellschaftlich, das weist Engel nach, kämpfen bürgerliche und proletarische Ideologie unablässig gegeneinander. Das Buch will zur Klärung beitragen. Der Autor führt in einem Interview dazu aus: 'Wir haben es mit einer großen Verwirrung unter den Massen darüber zu tun, wie bestimmte Dinge zu beurteilen sind. Nicht selten ist es sogar so, dass ein und dieselbe Person fortschrittliche Auffassungen und zugleich eine ultrareaktionäre Position zur Flüchtlingsfrage oder zu Covid-19 vertritt. Wie will man die richtigen Schlüsse aus den gesellschaftlichen Krisen ziehen, wenn diese Verwirrung nicht aufgelöst wird?' Aber: Selber lesen. Mein Fazit: Absolut empfehlenswert!"