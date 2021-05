Nebeneinkünfte

Die erbärmliche Doppelmoral bürgerlicher Politikerinnen und Politiker

Dass sie sich selbst am meisten über ihr "dummes Versäumnis" geärgert habe, glaubt man Annalena Baerbock aufs Wort. Gleich zu Beginn ihres Wahlkampfs als grüne Kanzlerkandidatin mit dem vollmundigen Versprechen eines Neuanfangs bei so was erwischt zu werden - das hätte sie sicher gerne vermieden.

Von gis