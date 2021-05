Covid-Infektionen im Lager Kara Tepe: „Das ist nicht Disneyland!“

In einer Pressemitteilung veröffentlicht SI Auszüge aus dem Aufruf:

„An alle Bürger Europas! Wir wissen, dass Sie es satt haben, dies zu hören, aber da kaum jemand etwas darüber schreibt, haben wir das Gefühl, dass es unsere Pflicht ist, klarzustellen, dass die bedrohliche Covid-19-Situation im Camp nicht vorbeigeht, sie sogar eskaliert. Alles, wovor wir vor einem Jahr gewarnt haben, scheint nun Realität zu werden! Die Leute haben natürlich große Angst davor. … Eine steigende Zahl von Personen wird positiv auf SARS-CoV-2 getestet, was mehr als hundert in der Quarantäne zur Folge hat. Covid-19 hat viele schlimme Auswirkungen.

Seit dem letzten Jahr konnten wir das Camp aufgrund von Covid-19 nur an bestimmten Tagen verlassen. Alle informellen Bildungsgänge im Camp wurden erneut ausgesetzt, deshalb erhalten unsere Kinder wieder keine Bildung. Bei warmem Wetter sind unsere Zelte mit Insekten gefüllt, und viele Schlangen beginnen ihren Weg in unsere Zelte zu finden.

Dieses Essen, das wir bekommen, bringt viele Probleme. Es ist nicht von guter Qualität, sehr oft wird es nicht gargekocht, ist noch roh und zu wenig - sehr oft wird es schlecht - und die Leute sagen, dass sie krank werden durch Lebensmittelvergiftung, wenn sie dieses Essen! Diese Situation verstärkt nur unsere psychischen Probleme.

Wir wollen auch sagen, dass mehrere Mitarbeiter von NGOs, die Vorbild für alle sein sollten, weiterhin ohne Maske und ohne soziale Distanz durch das Camp laufen. Wir haben von mehreren NGO-Partys gehört, als Lesbos in tiefrotem Lockdown war und sie am nächsten Tag ohne Schutz ins Camp kamen. Sorry, aber das ist nicht Disneyland! Wenn Sie wirklich hier sind, um uns zu helfen, dann beginnen Sie bitte damit, zu hören, was wir sagen.

Die Menschen sind völlig erschöpft und fühlen sich sehr hoffnungslos. Das Versprechen, das wir von griechischen Politikern und der EU bekommen haben, war, dass es ′′keine Morias mehr geben würde", aber alles wiederholt sich. Mit diesem Brief möchten wir Sie daran erinnern, dass wir, die Flüchtlinge auf Lesbos, noch hier sind und unsere Situation wieder sehr schlecht wird und wir rufen auf:

Alle Mitarbeiter und Freiwilligen von NGOs: Bitte nehmt die Covid-19-Prävention, ernst, wenn ihr nach Lesbos kommt und Flüchtlingen helfen wollt!

Alle anderen: Wir sind scheinbar ohne Stimme und unsere Warnungen werden nicht gehört. Deshalb bitten wir Sie, unsere Forderungen an die Europäische Union weiterzuleiten. Niemand in Europa sollte sagen können, dass er nicht wusste, was passiert. Wir brauchen sofort Maßnahmen, um die Pandemie unter Flüchtlingen zu stoppen. Daher brauchen wir eine Zusammenarbeit von allen Verantwortlichen. Wir sind bereit, jedem zu helfen, der uns helfen kann."

Moria Corona-Bewusstseinsteam

Stand by me Lesbos

Moria Weißhelme

Moria Corona Awareness Team