Der Kampf der TNT-FedEx-Arbeiter

Das Gegenteil ist der Fall. Die Arbeiter kämpfen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, für ihre Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und für ihre gewerkschaftlichen Kampforganisationen.

Im Januar präsentierte FedEx einen Plan mit 6.300 Entlassungen in Europa. Die angedrohte Vernichtung von 671 Beschäftigten in Lüttich, Belgien beantworteten die Arbeiter mit einem zweitägigen Streik. Dabei erhielten sie Unterstützung der SI Cobas-Beschäftigten in Piacenza (Italien), die ihrerseits in einem 14-tägigen Streik für ihre Arbeitsplätze kämpften. Trotz Tränengasangriffen der Bereitschaftspolizei schwoll die Streikpostenkette immer wieder an.

Am 9. März um 6 Uhr morgens drangen jedoch 21 Polizeitrupps in die Wohnungen von ebenso vielen FedEx-Arbeitern ein, durchsuchten sie, beschlagnahmten PCs, Handys und Kleidung. Zwei Gewerkschaftsorganisatoren wurden unter Hausarrest gestellt. 20 wurden wegen "schweren Widerstands gegen Beamte, schwerer Körperverletzung und Gewalt" angeklagt. Die Staatsanwaltschaft verurteilte in einer Pressekonferenz den Arbeiterkampf gegen TNT-FedEx als gewalttätige Aktionen, die nichts mit gewerkschaftlicher Aktivität zu tun habe. Am 13. März gab es eine große Demonstration gegen die Repressionsmaßnahmen. FedEx fühlte sich von der Justiz unterstützt, schloss sein Lager in Piacenza und entließ die 280 Arbeiterinnen und Arbeiter.

Dieser Bruch einer gerade erst unterzeichneten Verpflichtung war eine politische, gewerkschaftsfeindliche Entscheidung, keine wirtschaftliche, denn es gab keinen Mangel an Arbeit für das Lager in Piacenza. FedEx kündigte auch die Umstrukturierung seiner Produktion in Italien an, ausgehend von den Drehkreuzen Padua, Bologna, Rom, Ancona und Neapel an. SI Cobas hat das Ende des Outsourcings verlangt.