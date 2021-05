Arbeiter protestieren gegen das Anlegen eines israelischen Schiffes

Der von der Transportarbeiter-Gewerkschaft SATAWU (South African Transport and Allied Workers Union) initiierte Protest wird von 18 Organisationen unterstützt. Die Einfahrt israelischer Schiffe in die Häfen soll verhindert werden. In einer Pressemitteilung von SATAWU heißt es: „Die Entscheidung von SATAWU und der BDS-Koalition folgt einem Aufruf der Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) an Arbeiter und Gewerkschaften, sich zu weigern, [israelische] Schiffe und Waren auf See und Flughäfen zu entladen.“ Im Laufe des Tages gab es weitere Proteste an der Durban Esplanade.





