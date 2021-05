Freiheit für Palästina! Selbstständige Orientierung ist gefragt – ein Buch hilft

Die Thüringische Landeszeitung erklärt die Demonstrationen als „Radikalisierung von Islamisten“ (1). Der eigentliche Anlass der Auseinandersetzung ist kaum bekannt: Der Jahrestag der Vertreibung der Palästinenser 1948 und die aktuelle Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem, was berechtigte Massenproteste in Israel auslöste. Das nutzte die islamistisch-faschistische Hamas aus, um mit Raketen auf israelische Städte ihren Einfluss zu festigen. Solche Angriffe auf Zivilisten sind abzulehnen und dienen wiederum der israelischen Regierung als Vorwand, um mit Angriffen auf den Gaza-Streifen die Hamas zu schwächen. Zivile Opfer werden bewusst in Kauf genommen - Bomben auf den Gaza-Streifen treffen unweigerlich Zivilisten.

Die bürgerlichen Medien verbreiten eine verzerrte Darstellung, dass der Staat Israel das Opfer sei und seine Angriffe nur „Vergeltungsschläge“. Eine aktuelle Petition „In Solidarität mit Gaza“ aus dem Umfeld der neorevisionistischen Neuen Rheinischen Zeitung behauptet, die Palästinenser seien „letzte Opfer des Holocaust“ und sie würden „für ein schlechtes Gewissen und ein deutsches Trauma bezahlen“. Das ist eine Verharmlosung des Hitler-Faschismus und des imperialistischen Staats Israel.

Deutsche haben Verantwortung für den Schutz von Juden, aber auch gegen rassistische Unterdrückung durch den israelischen Staat. Das hat nichts mit „schlechtem Gewissen“ zu tun, sondern ist ein proletarisch-antifaschistischer Klassenstandpunkt, den diese Petition verlässt, auch wenn die Hamas als „Widerstandsorganisation“ verharmlost wird.

