Geraer Initiative »Gerechtigkeit für Palästinenser! Nein zum Antisemitismus!«

Ihr Motto ist »Gerechtigkeit für Palästinenser! Nein zum Antisemitismus!«

Wir möchten auf die Situation in Palästina aufmerksam machen und dafür sensibilisieren.Wir positionieren uns gegen die völkerrechtswidrige Annexions- und Vertreibungspolitik der Netanjahu-Regierung und stehen gemeinsam für legitimen Widerstand. Wir protestieren entschieden gegen die völkerrechtswidrige Vertreibung von palästinensischen Menschen aus Sheikh Jarrah in Ostjerusalem zugunsten israelischer Siedler. Die Stadt wurde 1967 von Israel besetzt und später völkerrechtswidrig annektiert. Die Palästinenser die in Jerusalem leben sind in zunehmender Zahl von Vertreibung aus ihren Häusern bedroht. Gaza ist das größte Freiluftgefängnis der Welt.

Die völkerrechtswidrige Unterdrückung des palästinensischen Volkes verstößt gegen eine ganze Serie von UNO-Beschlüssen. Es ist die israelische Netanjahu-Regierung, die für die Eskalation der Gewalt hauptverantwortlich ist, indem sie die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten vorantreibt. Wir können und wollen nicht schweigen zu der Bombardierung des Gazastreifens durch die israelische Armee, die ohne Rücksicht auf Zivilisten und Kinder durchgeführt wird. Wir lehnen aber auch Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung Israels ab. Die Opferzahlen bei den palästinensischen Menschen betragen ein Vielfaches. Wir distanzieren uns entschieden von rassistischen und antisemitischen Parolen und Inhalten jeglicher Art.

Die Demonstration beginnt am Samstag um 14.00 Uhr am Südbahnhof Gera (Talstraße/Sachsenplatz). Dort findet eine Auftaktkundgebung statt. Die Demonstration geht dann über die Talstr.aße, Enzianstraße, Reichsstraße, Heinrichstraße zum Museumsplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet.