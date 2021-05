Gütetermin Peter Römmele: Protestkundgebung am 25. Mai

Der Solidaritätskreis mit dem Kampf der Stahlarbeiter und ihren Familien (SolikreisStahl@gmx.de) wendet sich mit einer Mitteilung an die Presse und an die demokratische Öffentlichkeit. Der Anlass der Protestkundgebung: Wir stellen uns an seinem Gütetermin geschlossen hinter unseren Kollegen Peter Römmele! Er hat als kämpferischer Stahlarbeiter auf der Internationalistischen Liste/MLPD zur Europawahl 2019 kandidiert. Er wehrt sich juristisch gegen eine politisch motivierte „Verwarnung“ durch die Personalabteilung von ThyssenKruppSteel Europa. Sein „Vergehen“: eine Infomail im Intranet zur Europawahl 2019. Diese politische Maßregelung muss vom Tisch! Für freie gewerkschaftliche und politische Betätigung im Betrieb - auf antifaschistischer Grundlage! Gib Antikommunismus keine Chance! Einer für alle – alle für einen! Kommt zur Kundgebung und zum Gütetermin von Peter Römmele!

