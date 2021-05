Käte Duncker – Mitbegründerin der KPD – vor 150 Jahren geboren

Sie wuchs in Friedrichroda (bei Gotha) auf, wurde Lehrerin, engagierte sich insbesondere für Arbeiterkinder, wurde deshalb mehrfach gekündigt. 1896 lernte sie Clara Zetkin kennen und wurde Mitglied der damals revolutionären SPD. Seitdem entwickelte sie sich zu einer bedeutenden Vorkämpferin der proletarischen Frauenbewegung und Pädagogik. Mit Beginn des I. Weltkriegs bekämpfte sie die sozialchauvinistische Linie der SPD-Führung. 1916 wurde sie Gründungsmitglied des Spartakusbundes und mit der Gründung der KPD am 30. Dezember 1918 in die Zentrale gewählt. 1921 wurde sie Abgeordnete für die KPD im Thüringer Landtag der KPD. Ein Denkmal für sie im Kurpark von Friedrichroda wurde 2009 entfernt.