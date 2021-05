Kult um Hannah Arendt

Die Zeit konstatiert, dass „das Krisengefühl chronisch geworden“ ist. Die beschleunigte Tendenz zur gesamtgesellschaftlichen Krise des imperialistischen Weltsystems existiert allerdings nicht nur gefühlt. Mit Arendt soll der Blick auf einen revolutionären Ausweg aus der Krise verstellt werden. Ihre "Vision" ist die Polis. Diese habe „den unschätzbaren Vorzug, dass sie in Athen in der Frühzeit der abendländischen Geschichte“ schon einmal verwirklicht worden sei. In der Polis hätten die Bürger das „Wunder der pluralen Freiheit“ erfahren. Ganz so idyllisch war es nicht für alle, trotz des historischen Fortschritts. Mit dem Übergang vom Stamm zum Staat, mit der Polis, trat eine Entwicklung ein, in der die Sklaverei die allgemeine Grundlage der Produktion wurde (George Thomson, Kapitalismus und was danach? Seite 61, Vom Stamm zum Staat.)

Hannah Arendt ist der Auffassung, dass es in der Geschichte keine Gesetzmäßigkeiten gebe. Jederzeit sei alles möglich. Diese idealistische und subjektivistische Weltanschauung ist direkt gegen den dialektischen Materialismus gerichtet, der es ermöglicht, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und für den erfolgreichen Befreiungskampf der Arbeiterklasse anzuwenden. Für soziale Fragen hat Arendt sich nicht interessiert - so ihre eigenen Worte.

Freiheit ist für sie nicht Einsicht in die Notwendigkeit, ist für sie nicht die Beseitigung von Ausbeutung und Unterdrückung. Ihre Freiheit ist die „Freiheit“ intellektueller Gedankenspiele.