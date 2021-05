Oberlandesgericht hebt Masken-Beschluss von Weimarer Richter auf

Zahlreiche Organisationen hatten am Dienstag die Palästinenser im Westjordanland und in Israel zu einem gemeinsamen Streik gegen die Politik der israelischen Regierung mobilisiert: "Gegen Kolonialismus, Apartheid und ethnische Säuberungen". Aufgerufen hatten Gewerkschaften, arabische Handelskammern, Elternvereinigungen ebenso wie die Palästinenserbehörde in Ramallah. In vielen Städten im Westjordanland gab es Demonstrationen. In Israel gab es Streiks, obwohl den palästinensischen Streikbeteiligten dort die sofortige Kündigung ihrer Arbeitsstelle drohte. In Ostjerusalem und in Israel ging die israelische Armee massiv gegen die Demonstranten vor. Es gab mehrere Tote.