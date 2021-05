Briefwechsel, Statements, Rezensionen, Einleitung

Die Sammlung von Briefweshsel, Stellungnahmen und Rezensionen zum neuen Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" wird laufend erweitert.

Hier eine Kostprobe - Zuschrift von Yusuf KÖSE:

Ein neues wichtiges Werk für jeden kämpferischen und klassenbewussten Arbeiter in der internationalen kommunistischen Bewegung. Das Buch befasst sich ‒ auf der Grundlage der proletarischen Weltanschauung und einer mit der bür­ger­lichen Ideologie unvereinbaren Dialektik ‒ mit dem Bankrott der bürgerlichen Ideologie, die sich mit ihren antikommunistischen Attacken gegen die Welt­an­schau­ung der Arbeiterklasse richtet, den Marxismus-Leninismus. Ohne Sieg über die bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie können die Marxisten-Leninisten keine sozialistische Revolution durchführen. Mit dem weltanschaulichen Sieg des Marxismus-Leninismus über die bürgerliche Ideologie wird es aber möglich, die Avantgarde der Arbeiterklasse ideologisch zu gewinnen. Stefan Engel legt in seiner neuen Schrift dar, wie die Avantgarde der Arbeiterklasse mit der Waffe des Marxismus-Leninismus gewappnet werden muss, und leistet damit einen weiteren Beitrag zur internationalen kommunistischen Bewegung auf theoretischem Gebiet. In dem Werk ist außerdem dargelegt, wie die Lehre von der Denkweise die Arbeiterklasse gegen die bürgerliche und kleinbürgerliche antikommunistische Denkweise in Stellung bringt. Die Lektüre des Buches ist ein absolutes Muss für jeden Kommunisten und jeden Arbeiter! Die Zuschrift ist auch in türkischer Sprache dokumentiert.