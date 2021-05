Tarifrunde: Das ausgehandelte Ergebnis muss abgelehnt werden!

Hier der Link zum Artikel: „Dafür haben wir nicht gestreikt!“

alle Arbeiter haben in den letzten Wochen die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie verfolgt. Was nun in Sachsen als Ergebnis vorgelegt wird, ist etwas ganz anderes, als wofür gestreikt wurde: Zugunsten von Einzelverträgen wird die gewerkschaftliche Kampfeinheit im Tarifbezirk zerstört – gerade daraus erwuchs in den letzten Wochen eine große, unübersehbare Stärke.

Statt endlich eine reale Angleichung der Arbeitszeit wollen die Kapitalistenverbände eine „Kompensation“, sprich: das sollen die Arbeiter selbst bezahlen! Das Ergebnis kommt nicht in Frage! Es muss abgelehnt, die kämpferische Richtung in der IG Metall und nicht zuletzt die Betriebsgruppen der MLPD gestärkt werden. Wir veröffentlichen zur Diskussion in den Betrieben einen Artikel aus Rote Fahne News.

