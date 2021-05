Bei Inzidenzen Entspannung auf hohem Niveau – Wachsamkeit nach wie vor notwendig

Thüringen stand und steht bundesweit lange Zeit an der Spitze der Infektionen mit Covid-19. Oft stand die Zunahme der Fallzahlen auch im Zusammenhang mit Demonstrationen von Querdenkern und Coronaleugnern.

Wenn jetzt erfreulicherweise die Fallzahlen zurückgehen, so ist das Ergebnis des sechmonatigen „Soft Lockdowns“, der begonnenen Impfungen, sowie vor allem, dass viele Menschen bewusst auf sich und ihre Mitmenschen achten. Das Impfen ist eine wichtige Säule hierbei. Die MLPD hat hier immer wieder gefordert, statt einseitig nur auf große Impfzentren zu setzen, die Haus- und Betriebsärzte voll einzubeziehen.

Die Mediziner-Plattform im Internationalistsichen Bündnis fordert eine Erfassung der Langzeitfolgen der Erkrankung mit Covid 19. Lange Zeit redete das Robert-Koch-Institut immer nur von Genesenen. Dabei nehmen die Fälle mit Langzeitschäden zu. Die Hausärzte können solche Spätfolgen viel besser verfolgen als anonyme Impfzentren. Aber gerade die Hausärzte sind es, die zu wenig Impfstoffe erhalten. Es ist die kapitalistische Konkurrenz, die Konkurrenz zwischen den imperialistischen Ländern, aber auch das Beharren auf dem Patentrecht, die verhindern, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Insofern und auch im Interesse des weltweiten Charakters der Pandemie ist eine Aufhebung des Patentrechtes das Gebot der Stunde.

Zudem ist die Plattform in Thüringen, wo man sich registrieren lassen kann, eine einzige Katastrophe. Lange Zeit ging das überhaupt nicht. Einmal, weil es nicht genug Impfstoff gab, dann wegen fälliger Wartungsarbeiten. Geht man heute beispielsweise als Sonneberger auf die Plattform, bekommt man ein Impfangebot im 150 km entfernten Gera. Unendlich bürokratische Hürden und Aufwand, statt schneller Hilfe!

Dazu ein Kollege im Impfzentrum Sonneberg gegenüber Rote Fahne News: "Warum eine Vorlage über einen Schnelltest im Zoo oder bei der BUGA in Erfurt, wo der Aufenthalt im Freien ist? Warum arbeitet das Schnelltestzentrum in Erfurt unter Vollschutz, während wir in Sonneberg nur die Maske und einen Kittel tragen. Derjenige, der den Abstrich macht, hat noch ein Visier - das war's!“

Minsterpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) verbreitet Optimismus, lässt aber die gebotene Wachsamkeit weg. „Je mehr Impfstoff wir haben, desto schneller sind wir an dem Punkt, dass wir die 50% der Immunisierung der Bevölkerung überschritten haben, und dann – so meine Prognose – können wir auf einen großen Teil der Massnahmen verzichten. Das kann man nicht pauschal sagen. Laut RKI ist nach gegenwärtigem Stand von einer Immunisierung erst bei 70 % der Bevölkerung zu sprechen, ohne Berücksichtigung der Gefahr von Mutationen. Natürlich ist es richtig zu öffnen dort, wo es möglich ist. Nach wie vor werden aber mögliche Hot-Spots, Betriebe und Flüchtlingsheime auch in Thüringen ausgeklammert.

Nach wie vor haben Corona-Leugner zu viel Spielraum. Wie sind wir vorbereitet auf künftige Pandemien? Auch in Thüringen gab es Schließungen von Krankenhäusern, wie jüngst in Schleiz. Gerade in der 3. Welle zeigte sich, wie das Personal der Krankenhäuser am Limit arbeiten musste. Es muss Schluss sein mit dem Abbau weiterer Kapazitäten im Gesundheitswesen mit Schließungen von Krankenhäusern. Wir brauchen mehr, qualifiziertes und gut bezahltes Personal! Wir brauchen eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung.

Ein System, das Gesundheit zu einer Quelle sprudelnder Profits macht, ist zutiefst menschenfeindlich! Die MLPD/internationalistische Liste ist die einzige Kraft, die in Thüringen für ein System eintritt, wo der Mensch, seine Gesundheit und die Natur im Mittelpunkt stehen und nicht der Profit.