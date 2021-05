TÜV-Rheinland zu hoher Schadensersatzzahlung verurteilt

Am gestrigen Freitag, dem 21. Mai, gingen in Australien landesweit in 47 Städten zehntausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße statt in die Schule. Im Mittelpunkt stand die Kritik an der Regierung Morrison und deren massive Unterstützung der Gas-, Öl- und Kohleindustrie. Aktuell finanziert die Bundesregierung mit $600 Millionen ein Gaskraftwerk. Die Jugendlichen fordern stattdessen, dass in erneuerbare Energien investiert wird. In den einzelnen Bundesstaaten zogen die Demonstranten vor die Parlamente.