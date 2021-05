Unterdrückungsparagraf 218 vor 150 Jahren beschlossen!

„Seit dem Kaiserreich (15.5.1871, E. Dürr) gibt es den § 218 des Strafgesetzbuchs, der Abtreibung unter Strafe stellt und so den Frauen das Recht abspricht, selber zu entscheiden, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht. Seit derselben Zeit ist der Kampf gegen den § 218 wichtiger Bestandteil der Frauenbewegung." (Seite 64)

„Bis heute kriminalisiert in Deutschland der reaktionäre § 218 die Entscheidung einer Frau gegen die Austragung einer Schwangerschaft und spricht ihr weitgehend das Recht der eigenen Entscheidung über Kinder ab. Darüber hinaus sind Frauen, die sich bewusst für ein Leben ohne eigene Kinder entscheiden, oft einem starken gesellschaftlichen und moralischen Druck ausgesetzt.“ (Seite 95)

So heißt es in der Streitschrift von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel „Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau“ auf den genannten Seiten. Der Autor und die Autorin setzen sich intensiv mit dem Kampf der Frauen- und revolutionären Bewegung gegen diesen Paragrafen als besonderem Ausdruck der Unterdrückung der Frau im Kapitalismus auseinander. Aus Fehlern und Beschränktheiten in diesem Kampf werden Schlüsse gezogen. So, dass die kämpferische Frauenbewegung alle Frauen von Religion bis Revolution einschließt – außer Faschistinnen und religiöse Fundamentalistinnen. Dass die kämpferische Frauenbewegung feste Grundsätze braucht – wie finanzielle Unabhängigkeit, weltanschauliche Offenheit, solidarische Streitkultur; dass die Marxisten-Leninisten diese kämpferische Frauenbewegung fördern ...

Wer also mehr darüber erfahren will, auch zur Geschichte und zur Perspektive der Frauenbewegung und ihren verschiedenen Facetten, dem sei das Buch wärmstens empfohlen.