Urlaub – Gesundheit – Erholung

Auf Mallorca sind die Inzidenzwerte niedrig (am 11. Mai eine 7-Tage-Inzidenz von 25 pro 100.000 Einwohner) und es gibt sehr gute Hygienekonzepte und -maßnahmen. Da uns der Gesundheitsschutz wichtig ist, sind wir froh, mit unseren Unterkünften eine geeignete Möglichkeit bieten zu können, um sich gesundheitlich zu erholen und Kraft zu tanken.

Für die Balearen wurde die Reisewarnung seit März aufgehoben und Reisen ist ohne Quarantänepflicht nach der Rückkehr möglich. Das hat bei manchen angesichts einer neu anrollenden dritten Corona-Welle widersprüchliche Gefühle hervorgerufen. Mittlerweile hat sich aber die Situation weiter verbessert, was die Impfungen angeht und die Gesundheitsschutzauflagen auf Mallorca sind hoch, so das für manchen eine Reise in Frage kommt. Bei der Einreise auf Mallorca muss ein negativer PCR-Test vorliegen, der nicht älter ist als 72 Stunden – ausgenommen vollständig geimpfte bzw. genesene Personen.

Vor dem Rückflug nach Deutschland muss ein negativer Schnelltest vorliegen. Auch gilt weiterhin, die Regeln zum Gesundheitsschutz wie überall eine Maske zu tragen, Abstand halten usw. einzuhalten. Es wurde aber gelockert, dass Personen aus einem Haushalt mit ausreichendem Abstand zu anderen Haushalten (1,5 Meter) am Strand die Maske abnehmen können. Es ist also freies Durchatmen an den schönen Stränden möglich! Die Restaurants und Cafés dürfen nur draußen bewirten, haben mittlerweile aber wieder bis 22:30 Uhr geöffnet. Ab 23 Uhr gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Ungeachtet persönlicher Risiken, die natürlich jeder selbst einschätzen muss, halten wir aufgrund der bisherigen Erfahrungen relativ kurze Flüge wie nach Mallorca für machbar – besonders für vollständig Geimpfte und Genesene. Die Lüftungen in den Flugzeugen haben meist ein hohes Niveau. Um das Risiko zu minimieren, sollte man sich bei der Reise strikt an die Hygieneregeln halten, während der Reise durchgängig eine FFP2/3-Maske tragen und auf Essen und Trinken an Bord verzichten.

Urlaub in Ferienwohnungen bietet den besten Corona-Schutz. People to People kann ihnen Ferienwohnungen mit umfassende Hygienekonzepte in den Ferienwohnungen in Colonia Sant Pere vermitteln. Von daher ist Urlaub möglich mit dem Grundsatz: Gesundheit geht vor! Und natürlich kann man sich gerne eine Reise für den Sommer oder wunderschönen Spätsommer auf Mallorca buchen. Sollte die Reise corona-bedingt doch nicht möglich sein, können Sie vor dem Reisetermin kostenlos stornieren.

Hier geht es zu People-to-People-Reisen