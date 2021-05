Zahlreiche Demonstrationen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk

In zahlreichen Städten der USA fanden am Wochenende Solidaritäts-Demonstrationen mit dem palästinensischen Volk statt, unter der Losung "Free Palestine" und "Stop supporting the killing", letzteres eine klare Aufforderung an die Biden-Regierung. Tausende waren in Los Angeles, San Francisco, New York, Washington auf der Straße, in vielen weiteren Städten jeweils Hunderte. Die Demonstranten kritisierten auch die jährlich $3,8 Milliarden Militärhilfe an den Staat Israel durch die USA.