Die Kandidatur der Internationalistischen Liste/MLPD bringt das ganze Spektrum der fortschrittlichen und revolutionären Kräfte im Internationalistischen Bündnis zum Tragen. Es steht als Alternative zum kapitalistischen Krisenchaos und für die Stärkung der sozialistischen Alternative. Gib Antikommunismus keine Chance!

Am 20. Mai um 19:00 Uhr wurde in Augsburg die Wählerinitiative Emil Bauer und Sami Baydar gegründet. Emil Bauer kandidiert als Direktkandidat der MLPD für Augsburg-Stadt und auf der Landesliste Bayern. Sami Baydar kandidiert als Direktkandidat

der Internationalistischen Liste/MLPD Augsburg-Land und auf der Landesliste für die Bundestagswahl.

Unter Corona-Schutz-Bedingungen wurde über die aktuelle Entwicklung der Völker (Suryoye, Palästinenser, Kurden) im Nahen Osten diskutiert, aber auch, was die Ziele der Internationalistische Liste/MLPD im Wahlkampf sind und wie sie sich von den anderen Parteien unterscheiden. Mitten in der Diskussion sind zwei Polizisten in Zivil gekommen und haben sich mit ihren Dienstausweisen zu erkennen gegeben. Die Polizisten sagten, dass sie von der Wählerinitiative Emil Bauer und Sami Baydar erfahren haben und nach dem Rechten sehen wollten, ob alles ordnungsgemäß eingehalten wird. Kurz darauf sind sie dann wieder gegangen.

Abschließend wurden ein Vorstand und ein Kassierer gewählt und kommende politische Aktionen für den Bundestagswahlkampf beschlossen.

Vorstellung von Sami Baydar als Direktkandidat der Internationalistischen Liste/MLPD