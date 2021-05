Wählerinitiative Heiko Grupp und Genja Raboteau trifft sich am 26. Mai

Heiko Grupp, Schlosser, jetzt in Rente, war jahrelang gewählter Leiter der IG-Metall-Vertrauensleute bei Siemens in Uerdingen. „Ich habe gemeinsam mit meinen Kollegen konsequent für Arbeiterrechte gekämpft. Mit meiner Kandidatur möchte ich vor allem die Anliegen der 'kleinen Leute' zur Sprache bringen. Dazu gehört die offene Auseinandersetzung um eine künftige sozialistische Gesellschaft und gegen den Antikommunismus."

Genja Raboteau ist gelernter Zimmermann aus Kamp-Lintfort. „Hier vor Ort engagiere ich mich in der antifaschistischen Bewegung, stehe an der Seite der Stahlarbeiter im Kampf um Arbeitsplätze und Umweltschutz.“ Die Umweltarbeit ist auch sein Schwerpunkt in der Parteizentrale der MLPD, in der er seit fünf Jahren tätig ist.

Beide verpflichteten sich auf die Kandidatengrundsätze der Internationalistischen Liste: Sie nehmen keinerlei persönliche Privilegien aus Wahlkampf oder Parlamentsarbeit an und legen regelmäßig Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Sie sind abwählbar, sollten sie nicht entsprechend handeln. Ein Kontrastprogramm zum Posten- und Kandidatengeschacher der bürgerlichen Parteien!

Die Initiative wählte ihre Vorstandsmitglieder – je 50 Prozent Frauen und Männer. Sie will sich in ihren Aktivitäten besonders an Jugendliche wenden, unabhängig von Wahlalter oder Nationalität. Zunächst soll es monatliche Treffen geben. Dort werden die Schwerpunkte des örtlichen Wahlkampfs besprochen und einvernehmlich festgelegt – einschließlich der Finanzierung, die über Spenden geleistet werden soll. Als ersten Erfolg kann die Initiative den erfolgreichen Abschluss der Unterschriftensammlung für die Wahlzulassung verbuchen – ein Mehrfaches der geforderten Anzahl von Unterstützungsunterschriften!

Das nächste Treffen findet am 26. Mai um 16 Uhr „open air“, unter Beachtung der Corona-Schutzvorschriften, statt. Bitte telefonisch anmelden unter 02151 397837. Weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind herzlich eingeladen!