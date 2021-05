Aufruf für Solidarität angesichts der Unterdrückung im Iran

In den letzten Tagen wurden zwei der bekanntesten und beliebtesten Arbeiteraktivisten, Mahmoud Salehi und Osman Ismaili, vom Militär der Islamischen Republik Iran verhaftet und ins Gefängnis gebracht.

Die Anklage, wegen der diese beiden kämpferischen Arbeiter vor Gericht stehen, lautet: Teilnahme am 1. Mai in der Stadt Saqqez in Kurdistan und Veröffentlichung von Materialien (Film und Schriften) zu diesem internationalen Tag. Sie verteidigten den Kampf der Arbeiter gegen ein ungerechtes Gericht. Mahmoud Salehi verlor vor vielen Jahren seine beiden Nieren im Gefängnis aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung und mehrerer Hungerstreiks. Osman Ismaili hat 30 Jahre im Exil wegen seiner politischen Aktivität verbracht. Aufgrund ihres ungebrochenen Widerstände und ihres Mutes sind sie in der iranischen Arbeiterklasse sehr beliebt.

Nach diesen Verhaftungen gab es viel Unterstützung für die Aktivisten sowie Forderungen nach Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran. Wir fordern jetzt linke, kommunistische und sozialistische Organisationen und Parteien auf, ihre Solidarität mit den Kämpfen der iranischen Arbeiter auszudrücken. Wir als kommunistische Aktivisten erklären auch, dass nur eine soziale Revolution alle von der islamischen kapitalistischen Regierung verursachten Katastrophen beseitigen kann. Dafür brauchen wir die internationale Solidarität der Arbeiterklasse. Wir bitten Sie daher, diesen Solidaritätsaufruf zu unterzeichnen und sich mit den iranischen Arbeitern gegen die Repressionen der Islamischen Republik Iran solidarisch zu zeigen. Sie können Ihre Solidaritätsadresse an die folgende E-Mail-Adresse senden: shoreshabider93@gmail.com