Bitte um Korrespondenzen für Rote Fahne 12/2021

Am Samstag, dem 22. Mai 2021, zogen Zehntausende Menschen in London durch die Straßen und forderten "Free Palestine" und "Stop the war"! Es könnte die größte Palästina-Solidaritäts-Demonstration in der britischen Geschichte gewesen sein. Die Veranstalter, die Palestine Solidarity Campaign (PSC), nannten 180.000 Beteiligte, die trotz des Waffenstillstands an der Demo festhielten. Aufgerufen hatten auch Gewerkschaften. Auch in anderen Städten wie Manchester, Bristol, Peterborough und Nottingham fanden Demonstrationen statt.