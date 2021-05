Brandanschlag: Solidarität mit dem Club alpha!

Zum Glück konnte ein früher Spaziergänger um 5 Uhr die Polizei und die Feuerwehr alarmieren. Dieser Brandanschlag trägt eindeutig die Handschrift von Faschisten.

Die große Zahl von faschistischen Morddrohungen und Anschlägen in Deutschland richtet sich in erster Linie gegen politisch links stehende Personen, v. a. Repräsentanten von Linkspartei, MLPD und Grünen, aber auch gegen Kabarettisten, Migranten und andere. In den letzten fünf Jahren wurden in Berlin durch Faschisten sogenannte „Feindeslisten“ angelegt, die Daten von ungefähr 1000 Berlinerinnen und Berlinern enthalten. Das geht aus einer Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage zweier Abgeordneter der Linkspartei hervor.

Der Club alpha als ältestes selbst verwaltetes Jugendzentrum in Deutschland hat eine wichtige Bedeutung für Schwäbisch Hall u. a. durch fortschrittliche antifaschistische Initiativen und Veranstaltungen. Die MLPD erklärt ihre uneingeschränkte Solidarität mit dem Club und fordert vollständige Aufklärung und Bestrafung der Urheber dieses verbrecherischen Anschlags. Darüber hinaus müssen alle faschistischen Organisationen und ihre Propaganda verboten werden.