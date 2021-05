Nepal

Corona am Dach der Welt – Parlament wieder aufgelöst

Wie in Indien ist auch in Nepal eine zweite verheerende Corona-Welle ausgebrochen. Mit täglich über 8000 offiziell gemeldeten Neuinfektionen ist das Gesundheitssystem in Nepal überfordert. Menschen werden von den Krankenhäusern abgewiesen, da keine Betten frei sind. Die Toten werden in der Zwischenzeit von der Armee verbrannt.

Korrespondenz