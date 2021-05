Ein interessanter 'Schlagabtausch' mit überraschendem Ergebnis

Meine Mitstreiterin sprach einen Kunden auf die Unterstützungsunterschrift an, was er jedoch ablehnte. Ich hatte das so gar nicht mitbekommen, weil ich an anderer Stelle stand. Als sie eine kurze Pause machte, nahm ich ihren Standort ein. Der genannte Mann kam aus dem Supermarkt heraus und meinte zu mir: „MLPD und Sozialismus – das ist doch nicht mehr zeitgemäß!“

Ich erwiderte ihm: „Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Das war nie zeitgemäßer als jetzt. Der Kapitalismus ist doch nicht in der Lage, auch nur ein grundlegendes Problem der Menschheit zu lösen. Gucken sie sich doch nur mal den Umgang mit der Corona-Pandemie an!“ Er: „Da haben Sie allerdings recht. Ich bin halt ziemlich gefrustet.“ Dann erzählt er von seinen enttäuschenden Erfahrungen bei der SPD, dann bei den Grünen. Beim KBW habe er auch mal „reingerochen". (Der Kommunistische Bund Westdeutschlands [KBW] war eine kleinbürgerliche Gruppe in der sogenannten ML-Bewegung, die sich Anfang 1985 aufgelöst hat und in den Grünen aufging, Anm. d. Red.)