Erfolgreiches Konzert von Grup Yorum

Bevor der "Zafer Halay" (Siegestanz) gespielt wurde, der den im letzten Jahr in einem Hungerstreik verstorbenen Bandmitgliedern in der Türkei, Ibrahim Gökcek und Helin Bölek, gewidmet ist, machte der Solist der Gruppe einen Aufruf zur Unterstützung für den kranken Gefangenen Ali Osman Köse, ein revolutionärer Gefangener, der seit 37 Jahren im Gefängnis sitzt und an Krebs leidet.

Während die Band zu dem Lied "Halay" auf der Bühne tanzte, schlossen sich in Griechenland Unterstützer des Konzerts an, gemeinsam mit griechischen Musikern. Sie hatten das Programm von Beginn an über eine große Leinwand mitverfolgt, die sie auf einem Platz in einem Athener Vorort aufgestellt hatten. Mitglieder von Grup Yorum in der Türkei wurden live ins Studio geschaltet. Ein Mitglied von Grup Yorum hielt eine kurze Rede über die Bedeutung des Internationalismus und drückte auch seine Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung aus.

Der chilenische Künstler Nicolas Miquea sagte, dass er besonders von Grup Yorum beeindruckt war, als er sie ein Lied von Victor Jara in einem ihrer großen Konzerte spielen hörte und dass sie viel im Sinne der Darstellung revolutionärer Kunst lehren würden. Nicolas spielte zwei Lieder, eines seiner eigenen Kompositionen gegen den Imperialismus und eines von Victor Jara. Die nächste Band, die die Bühne in Paris betrat, war die französische Protestgruppe Barricade, die sich seit langem mit Grup Yorum solidarisch zeigt. Sie brachte in ihren Liedern auch die internationale Solidarität mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck. Die griechische Band Iperastiki beteiligte sich mit einem traditionellen antifaschistischen Widerstandslied aus Kreta und einem Lied für das Proletariat; als letzte internationalistische Musikgruppe betrat die Banda Bassotti die Bühne. Sie leistet einen großen Beitrag zum Widerstand der Grup Yorum und ist mit ihren Liedern immer Teil des antiimperialistischen, antifaschistischen Kampfes. Als Grup Yorum das letzte Mal die Bühne betrat, spielte sie noch ein paar ihrer beliebten

Widerstandslieder und beendete das Programm mit Bella Ciao.

MLPD und REBELL sind seit vielen Jahren solidarisch mit dem Widerstand der Grup-Yorum-Künstlerinnen und Künstler und haben immer wieder daran mitgewirkt, Auftrittsverbote zu durchbrechen.

Hier kann man im Nachgang das Konzert vom 21. Mai 2021 in Paris verfolgen