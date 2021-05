Zahl kindlicher Gewaltopfer 2020 stark gestiegen

Es ist dem Versagen des Corona-Krisenmanagements der Bundesregierung zuzurechnen, dass die noch heute richtigen und wichtigen Vorschläge von MLPD und Internationalistischem Bündnis in den Wind geschlagen wurden. Eine schlimme Konsequenz belegt die Polizeistatistik über kindliche Gewaltopfer 2020, die am 26. Mai in Berlin vorgestellt wurde. Demnach stieg die Zahl der Kindesmisshandlungen im Lockdown-Jahr 2020 um 10,8 Prozent, von 4100 auf 4542 Fälle. Der Anstieg bei Opfern unter sechs Jahren lag sogar bei 11,5 Prozent (1937 Fälle). 16.921 Kinder waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Das sind 985 mehr als im Vorjahr (6,1 Prozent). 142 Kinder wurden getötet, erschlagen oder zu Tode geprügelt – 40 mehr als im Vorjahr (Anstieg 36 Prozent). Einen Tötungsversuch überlebten 134 Kinder. Zum Tatzeitpunkt waren 66 von ihnen nicht einmal sechs Jahre alt. Die Dunkelziffer liegt noch höher. Diese Taten sind unentschuldbar; man aber sehen, dass eine materielle Grundlage für die Zunahme häuslicher Gewalt die Überforderung der Familien war. Die Einschränkung sozialer Kontakte über das corona-bedingt Notwendige hinaus führte auch dazu, dass gequälte Kinder oftmals nicht wussten, an wen sie sich wenden können.

Dieser Regierung im Interesse der Gesundheit der werktätigen Massen und der Kinder keine Stimme mehr bei der Bundestagswahl! Die Internationalistische Liste / MLPD solidarisiert sich mit den Kindern, die Opfer von Gewalt wurden und werden. Sie fordert, dass alle Verantwortlichen dafür hart bestraft werden.