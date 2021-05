Erfreulicher Rückgang der Inzidenzen - Strategie der Bundesregierung zielt nicht auf Überwindung der Pandemie

Großspurig wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel allen Kindern und Jugendlichen in diesem Alter ein Impfangebot ab 7. Juni gemacht. Ab 7. Juni sind schon alle Priorisierungen aufgehoben. Allerdings mussten die Gipfelteilnehmer kleinlaut eingestehen, dass die Impfstoffe noch gar nicht vorhanden sind, die für die 5,3 Millionen in diese Altersgruppe fallenden Kinder und Jugendlichen notwendig sind. Wird es also ein Hauen und Stechen um die Impftermine geben? Bei Ärzten und Impfzentren wird die Entscheidung bleiben, in welcher Reihenfolge geimpft wird.

Der Arzt Dr. Günter Bittel dazu: „Die Debatte zur Impfung von Kindern und Jugendlichen ist momentan eine Geisterdebatte wegen der Knappheit der Impfstoffe. Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichen Risiken müssen auf jeden Fall ein Impfangebot bekommen. Ein weitgehender Schutz auch von Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, ist nur erreichbar, wenn Kinder und Jugendliche ebenfalls geimpft werden. Die Zulassung z.B. bei Biontec gilt ab 12 Jahre, darunter nicht. An die Sicherheit der Impfstoffe müssen bei Kindern und Jugendlichen sehr hohe Anforderungen gestellt werden.“ Die Entscheidung über die grundsätzliche Zulassung des Impfstoffs von BioNTech/Pfitzer für Jugendliche ab 12 Jahren wird erst heute von der europäischen Arzneimittelagentur EMA getroffen. Auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) steht noch aus.

Die 7-Tagesinzidenz liegt jetzt im Bundesdurchschnitt bei knapp 50. Am 26. April 2021 war sie noch 169 - das ist ein erfreulich starker Rückgang. Er hat neben dem Übergang vom Frühjahr zum Sommer folgende Gründe: Die massiven Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung der AHA-L-Regeln durch die meisten Menschen. Auch die wachsende Zahl der Geimpften und die 3,5 Millionen Menschen in Deutschland, die die Infektion überstanden haben. In Deutschland gibt es inzwischen einen Impffortschritt: 41,5 Prozent sind erstgeimpft, 15,7 Prozent sind zweimal geimpft. Klar ist: die jetzigen Zahlen geben keinerlei Argument mehr gegen politische Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen unter Beachtung des Gesundheitsschutzes, im Freien schon gar nicht, in geschlossenen Räumen ist weiterhin Vorsicht und Augenmaß notwendig. Die MLPD hat richtigerweise die ganze Zeit über für Gesundheitsschutz und gegen den Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten gekämpft.

Am 30. Juli 2020, im Hochsommer des letzten Jahres, lag die Inzidenz schon einmal unter 5. Seither hat sich die Ausgangslage durch die Impffortschritte erheblich verbessert. Was wäre aber erst möglich gewesen, wenn im Frühjahr 2021 die Forderung von Medizinerplattform im Internationalistischen Bündnis und MLPD umgesetzt worden wäre, einen zeitlich begrenzten kompletten Lockdown unter Einbeziehung von Industrie und Logistik und auf Kosten der Monopole durchzuführen? Nach wie vor wäre dies eine geeignete Methode, um die Pandemie zu besiegen. Die Bundesregierung spricht von diesem Ziel gar nicht.