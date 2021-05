„Tribunale Hospitale“ in Altenessen

Das Tribunal soll die Kräfte des Protestes und Widerstands gegen die profitorientierte Gesundheitspolitik von Contilia und ihren Unterstützern in der Stadtspitze von Essen und in den Gesundheitsministerien der Landes – und der Bundesregierung weiter stärken. Die Bürgerinnen und Bürger können in Zeugenaussagen und am offenen Mikrofon ihrer Meinungen und Forderungen zu den Krankenhausschließungen und für eine wohnortnahe, allseitige Gesundheitsvorsorge im Essener Norden äußern.

Wie bei anderen Tribunalen wird es eine Anklagerede geben. Zeugen werden auftreten und unter anderem über ihre Erfahrungen berichten – zum Beispiel mit der Krankenversorgung nach den Klinikschließungen, über die Folgen, die die Schließungen für die Stadtteile haben usw. Vertreter von Contilia, Oberbürgermeister Kufen sowie der Gesundheitsministerien sind zur Stellungnahme eingeladen.

Das Tribunal als öffentliche Bürgerversammlung soll mit einem durch gemeinsame Abstimmung gefällten Urteil und mit der Beschlussfassung eines Forderungskataloges enden. Im Sinne eines möglichst breiten Widerstands gegen die Krankenhausschließungen werden auch Unterschriften für den Bürgerentscheid gesammelt.

Hier gibt es den Flyer zum Tribunal