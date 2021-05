Über 10.000 bei Demonstration zum Gedenken an die Pariser Kommune

"Gerade geht die Demonstration mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder mehr zu Ende. Auch auf dem Friedhof Père Lachaise war ein buntes Treiben. Es wurde gesungen und wir haben eine kleine Kundgebung der ICOR an der Mauer der Kommunarden gemacht.

Es sind Genossen und Freunde der ICOR aus Frankreich, der Schweiz, aus Deutschland, Peru, Tunesien, von drei türkischen Organisationen, aus Südkorea und und etliche mehr dabei. Der Stand der ICOR war gut besucht. Bei der Kundgebung dort haben sehr viele gesprochen, kurze Reden gehalten haben, und es gab eine lebhafte Auseinandersetzung.

Ein Redner vertrat, Lenin, Stalin und Mao Zedong hätten die Kommunarden verraten. Ich ging darauf ein, wie die Oktoberrevolution und der Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion unter Lenin und Stalin, die Revolution in China, der Aufbau des Sozialismus dort unter Mao Zedong bis zur Großen Proletarischen Kulturrevolution in China die Lehren aus der Pariser Kommune. beinhalteten.

Die ganze französische 'Linke' - Revisionisten, Trotzkisten, Gelbwesten und revolutionäre und besonders migrantische Organisationen waren vertreten. Weltanschaulich zeigte sich also einiger Klärungsbedarf!

Sehr viel Anklang fan der auf französisch vorgetragene Beitrag des Jugendverbands REBELL. Er erschöpfte sich nicht in der Würdigung der Kommune von 1871m sondern zog die Lehren für die Jugend von heute. Kampf dem Antiautoritarismus! Organisiert Euch! Setzt Euch kritisch mit dem Antiautoritarismus und Spontaneismus auseinander."