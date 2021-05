MDR berichtet über Demonstration der Palästina-Solidarität

In Bavet der Provinz Svay Rieng in Kambodscha an der Grenze zu Vietnam gibt es in mehreren Fabriken Covid-19-Infektionen. Die Behörden schließen die Fabriken und alle Arbeiter werden in den Fabriken festgesetzt. Inzwischen gibt es Widerstand gegen diese Maßnahmen, da sowohl die Essensversorgung als auch die sanitären Anlagen unzureichend sind. Jetzt wurden in der Fahrradfabrik A&K 54 Arbeiter positiv getestet. Darauf verließen 2.000 Arbeiter das Werk, sie ließen sich auch von Sicherheitsleuten nicht aufhalten. Auch 600 Arbeiter der Textilfabrik You Li Garment verließen die Fabrik, nachdem diese insgesamt unter Quarantäne gestellt worden war.