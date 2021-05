Köln

MLPD-Delegation bei Solidaritätsdemonstration mit dem kurdischen Freiheitskampf

Am 22. Mai fand in Köln auf der Deutzer Werft eine Kundgebung mit an die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Gedenken an die „Mai-Gefallenen“ in verschiedenen Teilen Kurdistans statt.

Korrespondenz