Zwei weitere Neuerscheinungen im Verlag Neuer Weg

Mit dem Buch "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" von Wladimir Iljitsch Lenin setzen wir die Herausgabe von Klassiker-Schriften des Marxismus-Leninismus fort.

Lenin untersucht mit dieser Schrift die Entwicklung vom Kapitalismus zum Imperialismus. Er ist das monopolistische Stadium des Kapitalismus. "Der Imperialismus ist die Epoche des Finanzkapitals und der Monopole, die überallhin den Drang nach Herrschaft und nicht nach Freiheit tragen. Reaktion auf der ganzen Linie, gleichviel unter welchem politischen System, äußerste Zuspitzung der Gegensätze auch auf diesem Gebiet – das ist das Ergebnis dieser Tendenzen" (Lenin, Werke, Bd. 22, S. 302). Der Imperialismus ist zugleich unmittelbare Vorstufe, Vorabend und allseitige materielle Vorbereitung des Sozialismus.

Buchausgabe | 197 Seiten | 9,50 € | ISBN 978-3-88021-514-6

ePDF | 6,99 € | ISBN 978-3-88021-515-3

Hier kaufen



Auf Französisch erschienen ist "La Restauration du capitalisme en Union soviétique" ("Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion") von Willi Dickhut.

Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion seit 1956 war eine schwerere Niederlage für die internationale marxistisch-leninistische und Arbeiterbewegung. Sie führte zu einer großen Verunsicherung und zu einer Spaltung der weltweiten kommunistischen Bewegung, was den Kampf für den Sozialismus weltweit erheblich zurückgeworfen hatte. Das Buch entlarvte den modernen Revisionismus als weltanschauliche Grundlage für den Systemwechsel. Nicht alle Parteien erkannten die Restauration des Kapitalismus, weil sie selbst von revisionistischen Ideen der KPdSU bzw. der DKP beeinflusst waren und dem Weg der KPdSU folgten. Andere, wie die KP Chinas, kritisierten den Weg prinzipiell. Für den Parteiaufbau in Deutschland, aber auch für die internationale marxistisch-leninistische Bewegung war es entscheidend, diesen Verrat und seine Ursachen zu analysieren und schöpferisch zu verarbeiten. Das Buch ist außerdem auf Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch und Türkisch erhältlich.

Buchausgabe | 606 Seiten | 18,00 € | ISBN: 978-3-88021-578-8

ePDF | 13,99 € | ISBN: 978-3-88021-579-5

Hier kaufen