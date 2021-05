Pfingstsubbotnik: Und der Löschteich ist piccobello sauber

"Wir haben wirklich viel geschafft - es ist immer wieder toll zu sehen, was viele Hände gemeinsam schaffen. Die Baueinsätze waren gut vorbereitet" - so ein Teilnehmer. Abends wurden die müden Knochen bei Tischtennisturnier und Trommelworkshop wieder in Schwung gebracht. Natürlich alles corona-gerecht, mit gebührendem Abstand, Masken und - wo möglich - im Freien.

"Mir hat die Kombination von Arbeitseinsatz am Samstag und Bildungstag am Sonntag gut gefallen. Das müssen wir öfter so machen." Am Sonntag wurden Studieneinheiten zum neuen Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" durchgeführt und für neue Leute eine Einführung in das Konspektieren eines solchen Buches angeboten. Mittags gab es einen dialektischen Waldspaziergang und später einen Bildungsabend "Was war die DDR?" Am Montagvormittag wurden dann Arbeiten an der Anlage abgeschlossen. Insgesamt eine runde Sache.