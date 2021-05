Duisburg

Entschiedener Protest gegen die geplanten Kündigungen in der Sana DGS pro.service GmbH

Die Betriebsgruppe der MLPD am Sana Klinikum in Duisburg protestiert entschieden gegen die geplanten Kündigungen in der Sana DGS pro.service GmbH. Den geplanten Entlassungen müssen wir als ganze Belegschaft mit den bundesweit 34.000 Beschäftigten den Kampf ansagen!

Presseerklärung der Betriebsgruppe der MLPD am Sana-Klinikum Duisburg