Solidaritätserklärung mit der MAN-Belegschaft in Steyr

Rote Fahne News berichtete mehrfach, zuletzt mit diesem Artikel "Abstimmung bei MAN Steyr: Zwei Drittel der Belegschaft lehnen Übernahme durch Investor Wolf ab".

Die Trägergruppe Nürnberg der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (IAC) hat den Kolleginnen und Kollegen in Steyr eine Solidaritätsadresse geschickt: "Ihr habt gegen die Arbeitsplatzvernichtung und den massiven Lohnraub gestimmt und die Erpressungspläne des MAN-Konzerns zurückgewiesen. Ihr habt dazu NEIN! gesagt. Die einzig richtige Entscheidung. Sollen wir Arbeiter immer nur verzichten und nachgeben? Nein. Die IAC-Trägergruppe Nürnberg solidarisiert sich mit Euch und Eurem Kampf. Wir treten im Motorenwerk der MAN in Nürnberg dafür ein, dass sich die Belegschaft in Nürnberg mit Euch solidarisiert. Statt Spaltung und Sozialchauvinismus (wir setzen uns nur für die deutschen MAN – Werke ein) sagen wir: Ein Konzern, eine Belegschaft, ein Kampf! Kampf um jeden Arbeitsplatz und Umweltschutz!

Wir stehen an Eurer Seite und senden solidarische Grüße!

Bleibt stark und kämpft für Alternativen im Sinne der Arbeiterinteressen!"

Für die Gewerkschaft GPA in Oberösterreich antwortete Gewerkschaftssekretär Thomas Kutsam und bedankt sich herzlich im Namen der Kolleginnen und Kollegen in Steyr. Für weitere gegenseitige Information und Solidarität hier seine E-Mail-Adresse: thomas.kutsam@man.eu