Wählerinitiative "Eric Dunst" gegründet

Aufgrund der Corona-Schutz-Bedingungen fand die Veranstaltung im Freien im schönen IGA-Park statt.

Eric ist Krankenpfleger am Universitätsklinikum, 25 Jahre alt und im Jugendverband REBELL aktiv, weshalb ihm die Zukunft der Jugend besonders am Herzen liegt. Er sagte: „Die Corona-Pandemie hat mir noch einmal deutlich gemacht, dass die Profite der Konzerne der Regierung wichtiger sind als das Wohlergehen der Bevölkerung. So mussten alle Bereiche des öffentlichen Lebens über Monate pausieren, während die Großbetriebe weiter Millionen an Profit machen konnten, auf Kosten der Gesundheit ihrer Arbeiter, deren Familien und besonders der Jugend. An den Schulen wurde ein völliges Chaos angerichtet und tausende Studierende verloren ihre Nebenjobs und gerieten in Finanznot. All das sind für mich Beweise, dass der Kapitalismus die zentralen Zukunftsfragen der Menschheit nicht lösen kann. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der der Mensch und die Natur im Mittelpunkt stehen, nicht der Profit.“

Auch andere Kandidaten der Landesliste stellten sich kurz vor. Unsere Wahlkampagne findet unter der Leitlinie „ Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!“ statt. In der Diskussion wurde deutlich, dass wir an vielen aktuellen Fragen der Menschen sofort auch mit dieser weltanschaulichen Auseinandersetzung konfrontiert werden. Auch dafür wollen wir uns in der Wählerinitiative ausbilden und uns Zeit nehmen zur Entwicklung überzeugender Argumente, um vor allem Jugendliche zur Mitarbeit zu gewinnen.

Es wurden die Grundsätze der Wählerinitiative diskutiert und beschlossen, Vorstand, Kassierer und Kassenprüfer gewählt und über 30 Euro Spenden gesammelt als Grundstock für unsere weiteren Aktivitäten.