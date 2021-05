Jetzt Zuschuss zur Teilnahme beantragen

Vom 24. Juli bis 8. August können Jugendliche und Kinder (ab sechs Jahren) einen einzigartigen rebellischen Urlaub im Thüringer Wald auf einer Ferienanlage in Truckenthal mit Naturschwimmbad und Sportplatz erleben.

Unter dem Motto „In welcher Welt wollen wir leben?“ geht es um eine Alternative zu einer Welt mit Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Umweltzerstörung, imperialistischen Kriegen - um Rebellion mit der Perspektive des echten Sozialismus. Zusammenhalt, Respekt und ehrenamtliches Engagement – ohne Sexismus und Drogen. Ob beim Sport, bei Ausflügen, Workshops und Bildungsveranstaltungen oder beim Feiern. Die Kinder lernen mutige Vorbilder wie Karl Marx, Powerfrauen sowie Arbeiter kennen, und lernen, wie sie selbst zu vorbildlichen Rotfüchsen werden. Abenteuer in der Natur, Sport und Spiel unter dem Motto „Freundschaft im Wettkampf“. Betreuung durch erfahrene, ausgebildete Leiter, Corona-gerechte Durchführung, Arzt auf dem Platz und regelmäßige Selbsttests. Nähere Infos zu Programm, Kosten, Unterbringung, Verpflegung und den Anmeldungsschein gibt es unter www.rebell.info und natürlich am Ort bei REBELL und MLPD.

Nach Monaten ohne regelmäßigen Schulbesuch und ohne Zusammensein mit Freunden ist eine solche Ferienfreizeit umso wichtiger für jedes Kind und jeden Jugendlichen. Darum kommt auch die Bundesregierung nicht herum und hat ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ auf den Weg gebracht: Jedem Kind und jugendlichen Hartz-IV-Empfänger stehen 100 Euro Unterstützung für die Teilnahme an Ferienmaßnahmen zu. Das gilt für alle Ferienmaßnahmen, nicht nur für die bestimmter Organisationen und Parteien! Die Erziehungsberechtigten von Kindern, die am Sommercamp des REBELL teilnehmen wollen, gehen – am besten gemeinsam – zur Familienkasse beim Arbeitsamt /Jobcenter und stellen den Antrag auf diesen 100-Euro-Zuschuss. Allein schon angesichts von 9 Milliarden Euro „Corona-Hilfe“ nur für die Lufthansa darf sich kein Berechtigter diese 100 Euro pro Kind entgehen lassen!