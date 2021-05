Zweite Wählerinitiative im Freien

Der Platz, auf dem wir uns trafen, war mit Transparenten, Wahlplakaten und Bannern schön geschmückt; das Treffen war auf der Grundlage der guten Vorbereitung des Vorstands erfolgreich. Nach lebhafter Diskussion und einigen Veränderungsvorschlägen haben wir zwei Solidaritätserklärungen verabschiedet: zum Kampf des palästinensischen Volkes und zur Solidarität mit einem unserer Mitglieder, der am 1. Mai zusammen mit vielen anderen brutal von der Polizei festgenommen wurde.

Wir haben beschlossen, als Wählerinitiative mit eigenen Forderungen auf die große Mieterdemo am 23. Mai zu gehen. Vorher wollen wir von Räumung betroffene Jugendzentren in den Wahlbezirken unserer Direktkandidaten besuchen und sie für die Wählerinitiative und die gemeinsame Demonstration gewinnen. Die Wählerinitiativ-Treffen sind bis zur „heißen Phase“ beschlossen und alle vier Teams haben Einleitungsbeiträge und besondere Aufgaben übernommen: Kultur & Freizeit, Öffentlichkeitsarbeit in Internet & Presse, Finanzaktivitäten, Bündnisarbeit mit Initiativen, besonders mit Jugendinitiativen wie mit der palästinensischen Tanzgruppe, die schon bei der letzten Bundestagswahl einen wundervollen Beitrag geleistet hat.

Bis zum nächsten Vorstandstreffen beraten alle Teams ihre Ideen für die „heiße Phase“. Der Aktivitäten-Kalender, der natürlich auch den Plakatierungsplan enthält, wird beim nächsten Treffen verabschiedet. So sieht dann jede/r, dass viele Ideen und helfende Hände gebraucht werden.