"Als Mitglied der ICOR weiß ich, dass ich Genossen im Ausland habe"

Für russische Marxisten-Leninisten ist die ICOR in erster Linie eine Vereinigung von Gleichgesinnten. Als Mitglied der ICOR weiß ich, dass ich im Falle von Repressionen, im Falle einer Verhaftung Genossen im Ausland habe, denen mein Schicksal nicht gleichgültig ist, die gegen die Willkür der Polizei und der Geheimdienste protestieren werden. Das ist besonders in der jetzigen Zeit wichtig, in der Putins autoritäres Regime die Verfolgung von ideologischen Gegnern verschärft. …

Eine weitere wichtige Funktion der ICOR ist die eines internationalen Tribunals. … Insbesondere in Bezug auf Russland haben sogar einige linke Kreise im Westen den Eindruck, dass das gegenwärtige russische Regime antiimperialistisch sei, der Nachfolger der UdSSR, dass nur die Agenten des US-amerikanischen und europäischen Imperialismus gegen es kämpfen.

Schließlich bietet die ICOR Möglichkeiten für internationale Kontakte und gemeinsame Aktionen. … Die ICOR steht in der Tradition der internationalen Solidarität proletarischer Organisationen, in der in einer einheitlichen Struktur die Revolutionäre aus verschiedenen Teilen der Welt verbunden sind und in der die Position jeder nationalen Organisation respektiert wird.