Annalena Baerbock und die bürgerliche Doppelmoral

„Erneuerung“ versprach Annalena Baerbock bei ihrer Antrittsrede als neugekürte Kanzlerkandidatin der Grünen. Doch schon wenige Wochen später blättert der Lack. Die „Finanz- und Ehrenregelung“ des Bundesvorstands der Grünen sieht eigentlich vor, dass Parteivorsitzende kein Gehalt bekommen, wenn sie auch Bundestagsabgeordnete sind. Doch wie soll man mit den jährlich 120.000 Euro an Einkünften aus dem Bundestagsmandat und einem Ehepartner, der selbst als Cheflobbyist der Deutschen Post sicherlich kein kleines Einkommen hat, auch nur halbwegs „angemessen“ leben? Also half ihr die Partei mit „Weihnachtsgeld“ und Erfolgsprämien etwas nach – für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt mindestens 25.220,28 Euro. Erst kurz vor ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin meldete Annalena Baerbock dies nachträglich beim Bundestag. Bis dahin hatte sie es dummerweise „vergessen“.

Die anderen bürgerlichen Parteien versuchen, daraus Nutzen zu ziehen. Doch waren es nicht Politiker der Unionsparteien, die sich an der Beschaffung von Corona-Schutzmasken schamlos bereichert haben und sich vom reaktionären aserbaidschanischen Regime schmieren ließen? Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, „vergisst“ schon mal so Kleinigkeiten wie seine Gespräche mit dem Hamburger Bankier Christian Olearius, dem er als damaliger Bürgermeister beim Cum-Ex-Steuerbetrug half. Fast jede(r) zehnte Abgeordnete der „Saubermann“-Partei AfD hat Strafverfahren am Hals wegen Betrug, Untreue, Meineid, Steuerhinterziehung, sexuelle Nötigung, Volksverhetzung und so weiter.