Arbeiter kämpfen um Rechte in Corona-Pandemie

In Chile gibt es in mehreren Kupferminen Streiks. Am Montag dauerte der Streik von 200 Beschäftigten in den Kupferminen Escondida und Spence Minen des Bergbaukonzerns BHP bereits 5 Tage an. Die Streikenden in Santiago sind als Pseudoselbständige beschäftigt. Auch in der Chuquicamata Mine, die zum staatlichen Codelco-Konzern gehört, blockierten 200 Arbeiter den Zugang zu Mine. Sie sind bei einer Leihfirma angestellt und fordern, dass sie von dem Profit, den das Unternehmen macht, mehr abbekommen. Auch die großen Gewerkschaften bereiten Streiks vor. Hintergrund sind weltweit steigende Kupferpreise.