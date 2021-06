Die Balkonkonzerte haben uns allen gut getan

Am Donnerstag, dem 27. Mai 2021, fand die (vorerst) letzte Balkonaktion auf St. Pauli und dem Hein-Köllisch-Platz statt. Wieder waren trotz Regen viele Menschen auf den Platz gekommen, standen auf den Balkonen und am Fenster und verfolgten noch einmal Lieder der Arbeiterbewegung, aus Hamburg und Evergreens. Und die kurzen Ansprachen.

Wir haben mit unseren Balkon-Aktionen Nachbarinnen und Nachbarn, Passanten und Freunde an 39 Donnerstagen durch die harten Tage der 3. Welle begleitet. Wir haben Solidaritäts-Musik gemacht, haben wichtige Informationen gegeben - und wir haben Anklage erhoben: gegen die Corona- Politik der Merkel-Regierung, die während dieser Pandemie nach der Pfeife der Unternehmerverbände und deren Profitgier tanzt, anstatt konsequent im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung zu handeln.

Vergessen wir bei aller Freude über die aktuellen Lockerungen aber nicht, dass diese Pandemie erst dann überwunden ist, wenn sie weltweit unter Kontrolle ist. Weg mit dem Patentrecht auf Impfstoffe, Impfstoff gehört der Menschheit, nicht den Pharmakonzernen! Und wir haben versprochen: wenn es einschneidende Entwicklungen gibt, sei es bei der Corona-Pandemie oder anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: dann gibt es sie wieder die Balkonaktion!

Spätestens jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo Polizei und Landeskriminalamt die Kriminalisierung der Balkonaktion beenden sollten. Es wurden mehrere Anzeigen durch das Landeskriminalamt wegen angeblicher Verstöße gegen das Versammlungsrecht erhoben. In einer Stellungnahme des Hamburger Senats wird dies immer noch gerechtfertigt. Also – hier ist weiter die Solidarität gefragt!

In unserem vorerst letzten „Balkonbrief“ haben wir geschrieben: „Wir haben in Coronazeiten viel lernen müssen. Hier drei Empfehlungen: Lest und handelt nach dem Kommunistischen Manifest – für das wirkliche Freiheitsideal. Informiert euch mit www.rf-news.de – unverzichtbar für die tägliche Orientierung. Und wir legen euch das Buch von Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ ans Herz. Viele Menschen suchen eine gesellschaftliche Alternative – dieses Buch gibt weltanschauliche Antworten für eine sozialistische Perspektive.

Link zum Video zum Osterkonzert 2021