Die ehrenwerten Zeugen des Antikommunismus

Koestler ist Autor des Romans »Sonnenfinsternis«. Der Mann mit österreichisch-ungarisch-britischen Wurzeln lebte von 1905 bis 1983. Er war sieben Jahre (von 1932 bis 1938) in der kommunistischen Weltbewegung aktiv. Schon bald wechselte er allerdings die Seiten. Vorher beteiligte er sich zeitweise an der imperialistischen Bewegung des Zionismus.



Für seinen Verrat an der kommunistischen Bewegung belohnte ihn der Imperialismus fürstlich. Unter anderen wurde Koestler 1972 zum Commander des Order of the British Empire ernannt und 1976 Ehrenmitglied der American Academy oft Arts and Letters. „Sein antikommunistischer Roman 'Sonnenfinsternis' gibt vor, die Moskauer Prozesse1 als vermeintlicher Insider zu behandeln. Dabei war Koestler zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in der Sowjetunion“, schreibt Stefan Engel. Wie bei vielen dieser Romane lässt sich der Wahrheitsgehalt der „Sonnenfinsternis“ kaum prüfen, wirbt aber mit vermeintlichen Insider-Kenntnissen.



Anfang 1999 erzwangen Studierende an der Universität Edinburgh die Entfernung einer dort aufgestellten Koestler-Büste. In der Kritik stand nicht nur sein notorischer Antikommunismus, sondern vor allem seine gewalttätige Frauenfeindlichkeit. Der bürgerliche Koestler-Biograf David Cesarani nennt Koestler einen »Serientäter«, was das Schlagen und Vergewaltigen von Frauen angeht.2 Zu seinen Opfern gehörte unter anderem Jill Craige, die Ehefrau eines britischen Labour-Politikers.



Gegen Ende seines Lebens flüchtete sich Koestler dann in die Parapsychologie, die Lehre von den außer- und übersinnlichen Erscheinungen. Koestler ist nur einer der vielen zwielichtigen Gestalten, auf die sich der Antikommunismus stützt. Ihnen verzeihen die bürgerliche Ideologie und ihre führenden Vertreter alles, solange sie nur mit Dreck auf den Kommunismus werfen.

